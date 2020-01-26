У Китаї почали ухвалювати нові заходи у зв’язку з епідемією нового типу коронавірусу.

Так, почалася розробка вакцини, яка повинна впоратися з коронавірусом 2019 nCoV.

– Китай почав розроблення вакцини проти коронавірусу після успішного виділення першого штаму вірусу, – повідомляють у ЗМІ.

Читайте: У Китаї коронавірус зафіксували у дворічної дитини – ЗМІ

У державному комітеті охорони здоров’я КНР заявили, що наразі не змогли встановити джерело походження захворювання. Також невідомо, наскільки небезпечними можуть бути його мутації.

Процеси можливих мутацій коронавірусу відстежують, однак нових свідчень щодо них не виявили.

Відомо, що інкубаційний період захворювання складає від одного до 14 днів.

До слова, міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька повідомила, що в країні було три підозри на захворювання новим типом коронавірусу.

Два з трьох випадків не підтвердилися.

Джерело: China Daily