Не такий смертоносний: коронавірус порівняли з SARS-Cov, який убив понад 600 осіб

Потужність нового коронавірусу (2019 nCoV) слабкіша, ніж у SARS-CoV, який в 2000-х роках забрав життя близько 650 осіб.

Про це заявив у неділю керівник китайського Центру з контролю і профілактики захворювань академік Гао Фу.

– Насправді, виходячи з наявних даних, це захворювання (від 2019 nCoV. – Ред.) менш потужне, ніж від SARS, – цитують західні ЗМІ слова Гао Фу.

Зі свого боку заступник глави Державного управління охорони здоров’я КНР Лі Бін вважає, що в країні необхідно підтримувати обмеження на вільне переміщення транспорту, щоб “виграти час” для наступної фази боротьби проти коронавірусу.

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Він визнав, що влада не може заявити про повний контроль над ситуацією з поширенням вірусу.

Як відомо, у Китаї у більш ніж у 2 тис. осіб підтвердили захворювання на смертельну пневмонію, викликаною новим типом коронавірусу. Внаслідок захворювання вже загинули 56 осіб.