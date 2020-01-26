У Канаді зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Департамент охорони здоров’я міста Торонто підтвердив перший випадок захворювання новим типом коронавірусу на території Канади.

Ним захворів 50-річний чоловік, який 22 січня приїхав з китайського міста Ухань, де спалахнула епідемія коронавірусу.

Чоловіку стало зле вже в день прибуття в Канаду, але лабораторне підтвердження щодо збудника хвороби отримали лише 25 січня.

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Наразі стан хворого стабільний. Результати аналізів ще мають підтвердити у Національному центрі співпраці щодо інфекційних хвороб.

Кількість заражених новим типом коронавірусу вже сягає приблизно 1,6 тис. людей. Хвороба призвела до 54 летальних випадків.

Спалах епідемії відбувся наприкінці 2019 року у китайському місті Ухань. Коронавірус продовжує розповсюджуватися світом.

До слова, 24 січня міністр охорони здоров’я Україна Зоряна Скалецька заявила, що в країні було зафіксовано три підозри на захворювання коронавірусом.

Джерело: CBC