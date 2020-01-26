Здатність коронавірусу поширюватися прискорюється – держкомітет Китаю

У державному комітеті з охорони здоров’я Китаю повідомили, що новий тип коронавірусу відрізняється від вірусів SARS і MERS.

Чиновники побоюються, що здатність коронавірусу до поширення прискорюється.

Також у Держкомітеті розповіли про те, що посилилася здатність хвороби передаватися від людини до людини, через що епідемія увійшла в більш складну стадію.

Читайте: Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

Через поширення коронавірусу в Китаї ухвалили рішення про введення заборони на продаж диких тварин.

Крім того, з 27 січня заборонять в’їзд в китайське місто Шаньтоу.

– Закриваються дороги між районами та повітами міста Шаньтоу, рух ними допускатиметься лише за наявності відповідного дозволу та в екстрених випадках, – йдеться у повідомленні.

До слова, в Китаї почали розроблення вакцини проти нового типу коронавірусу 2019 nCoV.