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Факти / Світ

Коронавірус у Китаї: 80 загиблих, понад 2,7 тис. заражених

У Китаї через коронавірус померли вже 80 людей, 24 з них – за минулу добу. Нові випадки смертей зафіксовані у провінції Хубей, центром якого є місто Ухань.

Кількість інфікованих зросла до 2 794 людей.

За інформацією державного комітету КНР у справах охорони здоров’я, за добу кількість хворих збільшилась на 769 нових випадків.

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З підозрою на зараження коронавірусом перебувають близько 3,8 тис. осіб. Раніше стало відомо, що новий коронавірус, який спалахнув у Китаї, є заразним навіть в інкубаційний період, який триває 14 днів.

До евакуації своїх громадян з території китайського міста Ухань готуються США, Японія і Франція.

Нагадаємо, раніше керівник китайського Центру з контролю і профілактики захворювань академік Гао Фу повідомив, що потужність нового коронавірусу (2019 nCoV) слабша, ніж у SARS-CoV, який у 2000-х роках забрав життя близько 650 осіб.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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