Коронавірус у Китаї: ВООЗ підвищила рівень загрози поширення

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про підвищення загрози поширення коронавірусу на світовому рівні.

У доповіді ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом відзначається, що в Китаї рівень загрози оцінюється як дуже високий, на регіональному і світовому рівнях – високий.

Зазначимо, раніше у доповідях на світовому рівні ступінь загрози оцінювався як помірний.

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За словами представника організації Фадели Чаїб, в попередніх версіях доповідей була допущена помилка, проте, зараз її вже виправили.

27 січня в Пекіні повідомили про першу смерть через новий коронавірус. 50-річний чоловік, який був в Ухані, був інфікований вірусом 22 січня.

Раніше Факти ICTV писали, що українцям порекомендують залишити Китай через коронавірус.