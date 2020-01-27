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Факти / Світ

Коронавірус у Китаї: ВООЗ підвищила рівень загрози поширення

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила про підвищення загрози поширення коронавірусу на світовому рівні.

У доповіді ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом відзначається, що в Китаї рівень загрози оцінюється як дуже високий, на регіональному і світовому рівнях – високий.

Зазначимо, раніше у доповідях на світовому рівні ступінь загрози оцінювався як помірний.

Читайте: Як поширюється коронавірус із Китаю: онлайн-карта

За словами представника організації Фадели Чаїб, в попередніх версіях доповідей була допущена помилка, проте, зараз її вже виправили.

27 січня в Пекіні повідомили про першу смерть через новий коронавірус. 50-річний чоловік, який був в Ухані, був інфікований вірусом 22 січня.

Розповсюдження нового коронавірусу

Раніше Факти ICTV писали, що українцям порекомендують залишити Китай через коронавірус.

Джерела: Интерфакс, BBC Російська служба

Фото: Dreamstime

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