Китай не дозволяє евакуювати іноземців з Уханя – МЗС Казахстану

Казахстан готовий евакуювати своїх громадян з міста Ухань, якщо влада Китаю дозволять це зробити.

Про це повідомив агентству Інтерфакс-Казахстан офіційний представник МЗС республіки Айбек Смадіяров.

– Ми готові евакуювати, якщо таку можливість дасть нам влади КНР, – сказав Смадіяров.

Він нагадав, що дипломати ще до введення карантину зібрали інформацію щодо кількості казахстанців в цьому місті і готувалися до різних сценаріїв.

– Але китайська влада закрила Ухань і нікого не випускають. У перші дні оголошення карантину були направлені відповідні листи-запити китайській стороні про таку можливість. Китайська сторона ще жодній країні такого дозволу не давала, міста закриті на карантин, – зазначив Смадіяров.

В уряді Казахстану агентству також підтвердили, що можливість евакуації співгромадян опрацьовується.

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Раніше МЗС інформував, що в Китаї є близько 10 тис. казахстанських студентів, в місті Ухань зареєстровано 230 студентів.

Напередодні прем’єр Казахстану Аскар Мамін доручив активізувати роботу з казахстанськими громадянами, які перебувають на території КНР, з метою надання їм консульської та іншої допомоги, а державним органам – організувати необхідна взаємодія з відповідними державними структурами КНР та інших зацікавлених країн з метою координації дій щодо запобігання поширення коронавирусной інфекції.

– У разі необхідності забезпечити екстрену евакуацію казахстанських студентів та інших громадян Казахстану, що знаходяться в Ухань КНР, – зазначалося в повідомленні уряду Казахстану.

Раніше в РНБО заявили, що будуть цілодобово стежить за ситуацією з поширенням коронавируса.