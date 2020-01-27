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Факти / Світ / Росія

Наталя Андрейченко пропала в Мексиці

Заслужена артистка РРФСР, яка зіграла у фільмі Мері Поппінс, до побачення, Наталя Андрейченко, не виходить в Мексиці на зв’язок вже більше доби.

– Зі мною зв’язалася її подруга Марет, вона була у неї в гостях в Канкуні о третій годині дня. Після цього вона поїхала, зіславшись на погане самопочуття, і все, зв’язок з нею пропав. Я вже почав обдзвонювати колег, вони з нею спілкувалися в останній раз в четвер, – розповів директор актриси Ян Трунцев.

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До слова, в США недавно помер режисер Пригод Електроніка Костянтин Бромберг.

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