П’ять ракет з установки Катюша: в Багдаді обстріляли посольство США

В Іраку вдарили по території посольства Сполучених Штатів з установки Катюша, випустивши п’ять ракет.

Обстріл відбувався у зеленій зоні Багдада, де розташовані урядові будівлі посольства іноземних держав.

Одна з ракет потрапила в будівлю ресторану американської дипломатичної місії.

Читайте: Іран більше не мститиметься США за Сулеймані

AFP з посиланням на високопоставленого іракського чиновника повідомляє, що принаймні одина людина була поранена.

Нагадаємо, вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових Ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.

Джерело: Al Arabiya