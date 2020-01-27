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Факти / Світ

США та Ірак засудили обстріл американського посольства у Багдаді

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра Іраку Адель Абдель Махді засудив ракетні удари у бік американського посольства в Багдаді.

– Знову повторюється агресія проти іноземної дипломатичної місії, коли кілька ракет Катюша потрапили в кампус американського посольства.

Це безвідповідальний акт, здійснений окремими індивідами. Напад на американське посольство може призвести до серйозних наслідків, – заявив Махді.

Він наказав силам безпеки країни вжити заходів для неповторення атак на посольства США.

У свою чергу, представник прес-служби Держдепартаменту США закликав Ірак виконувати свої зобов’язання щодо захисту американських дипломатичних об’єктів.

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– Ми в курсі повідомлень про ракетний обстріл міжнародної зони.

Ситуація у сфері безпеки залишається напруженою, і збройні угруповання, підтримувані Іраном, як і раніше становлять загрозу. Тому ми зберігаємо пильність, – зазначив він.

Нагадаємо, 26 січня уночі в Іраку вдарили по території посольства Сполучених Штатів з установки Катюша, випустивши п’ять ракет.

3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових Ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.

Джерело: Sky News Arabia

Джерело: CNN

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