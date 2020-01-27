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Факти / Світ

Золото здорожчало до шестирічного максимуму через коронавірус

Ціна золота 27 січня досягла максимальної позначки з 2013 року.

Таку ситуацію пов’язують з поширенням нового типу коронавірусу за межі Китаю.

Через це багато інвесторів почали вкладати в такі активи як золото замість того, щоб шукати більш ризиковані вкладення, на кшталт акцій.

Під час торгів в понеділок котирування контрактів на постачання золота в лютому росли на 0,7%. За одну унцію дорогоцінного металу просили до $1 582.

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– Поширення коронавірусу з Уханя викликало розпродаж на фондових ринках, що, ймовірно, підштовхне зростання попиту на золото, – пояснив незалежний трейдер Стівен Іннес.

Також подорожчало і срібло з постачанням у березні – до $18,2 за унцію.

До слова, через поширення нового типу коронавірусу світом почали різко падати світові ціни на нафту.

Джерело: MarketWatch

Фото: Dreamstime

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