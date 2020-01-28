10 країн планують евакуювати своїх громадян з Уханя через коронавірус.

США збираються насамперед евакуювати співробітників консульства в Ухані, а також обмежену кількість американців.

Німеччина планує евакуювати 90 своїх громадян, а в Марокко готується евакуація 100 громадян.

Також заявили про евакуацію в Іспанії та Нідерландах. Канада планує забрати 167 громадян.

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З Уханя планують доставити в Казахстан 98 студентів. У Японію хочуть повернутися 430 громадян.

Влада Британії зараз вивчає питання, щоб надати допомогу своїм та іноземним громадянам.

Крім того, з Китаю планує евакуювати своїх громадян і влада М’янми, проте там заявили, що повернуться до питання тільки після інкубаційного періоду, тобто через 14 днів.

Водночас Посольство України в Китайській Народній Республіці вивчає можливість евакуації українців в разі ухвалення відповідного рішення українською владою.

Посольство України в КНР рекомендує українцям, які перебувають на території Китаю, покинути країну.

Наразі вивчаються всі варіанти надання допомоги українцям, які перебувають в містах провінції Хубей.

Раніше Факти ICTV писали, що ВООЗ не рекомендує евакуювати іноземців з Китаю через коронавірус.

Джерело: Посольство України в Китаї