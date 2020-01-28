10 країн планують евакуювати своїх громадян з Уханя через коронавірус.
США збираються насамперед евакуювати співробітників консульства в Ухані, а також обмежену кількість американців.
Німеччина планує евакуювати 90 своїх громадян, а в Марокко готується евакуація 100 громадян.
Також заявили про евакуацію в Іспанії та Нідерландах. Канада планує забрати 167 громадян.
Читайте: Коронавірус в Китаї: перше місто ввело воєнний стан
З Уханя планують доставити в Казахстан 98 студентів. У Японію хочуть повернутися 430 громадян.
Влада Британії зараз вивчає питання, щоб надати допомогу своїм та іноземним громадянам.
Крім того, з Китаю планує евакуювати своїх громадян і влада М’янми, проте там заявили, що повернуться до питання тільки після інкубаційного періоду, тобто через 14 днів.
Водночас Посольство України в Китайській Народній Республіці вивчає можливість евакуації українців в разі ухвалення відповідного рішення українською владою.
Посольство України в КНР рекомендує українцям, які перебувають на території Китаю, покинути країну.
Наразі вивчаються всі варіанти надання допомоги українцям, які перебувають в містах провінції Хубей.
Раніше Факти ICTV писали, що ВООЗ не рекомендує евакуювати іноземців з Китаю через коронавірус.
Джерело: Посольство України в Китаї