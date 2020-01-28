24 заражених “згоріли” за добу: кількість жертв коронавірусу перевищила 100 осіб

Епідемія пневмонії продовжує лютувати в Китаї. Число жертв хвороби, спричиненої новим коронавірусом 2019 nCoV, сягнуло 106.

Про це повідомляє влада китайської провінції Хубей.

Тільки за минулу добу в провінції Хубей, в адміністративному центрі якої – місті Ухань – було виявлено перший випадок захворювання, за минулу добу померли 24 особи.

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Кількість заражених мешканців Китаю сягнула 4 515, повідомляє китайська влада.

Перший випадок захворювання китайським коронавірусом також підтвердився в Німеччині.

Нагадаємо, Рада національної безпеки і оборони України доручила Посольству України в КНР рекомендувати українцям покинути територію Китаю через поширення нового коронавірусу.

Джерело: AFP, Синьхуа, DW