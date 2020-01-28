Чого чекати в рік Щура – прогноз астрологів і футурологів на 2020

Не зустріти гідно білого щура – означатиме, що рік для родини може бути не таким вдалим. Тому на столі має бути все, що символізує багатство і гроші.

На столі не повинно бути м’яса і груш – цей фрукт символізує розлучення. Також не можна дарувати гаманці – вони до безгрошів’я. Не рекомендується брати та давати у борг, бо накликаєте фінансові втрати.

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Білий срібний щур розпочинає цикл з дванадцяти знаків китайського гороскопу. Незвичний рік пророкують і зірки. У ньому буде аж шість затемнень, які традиційно вважають не дуже вдалим періодом.

Найпотужніше затемнення відчують в таких країнах як Росія і США. Але і Україні не уникнути потрясінь. Хоча астрологи кажуть, що все буде добре, якщо не робити різких рухів.

Щур любить зміни, тому варто їх очікувати у політиці, економіці, соціальному та особистому житті. Для деяких знаків гороскопу рік Щура буде вдалим. Це насамперед успішний рік для знаків землі, як Козероги, Тільці і Діви.

Але й іншим не варто засмучуватися. Зловити власного птаха щастя зможуть і представники інших знаків. Виняток один – шахраям цього року навряд не щаститиме.

Щур тваринка заможна, тому це рік фінансової стабільності. Зірки радять у 2020 році купувати нерухомість та землю. А також вкладати кошти у неризиковані операції.

Такої комбінації двійок та нулів не пам’ятають давно, кажуть про цей рік нумерологи. Реєстрацію шлюбу вони радять перенести на наступний рік.

Має пощастити тим, хто народиться у 2020 році. Зірки віщують успіх сильним, кмітливим та чесним політичним лідерам, пристосуванців щур не любить. Для України, за спостереженнями астрологів, найбуремніші роки позаду, але зони турбулентності ще будуть.

Найбільшу політичну активність прогнозують у квітні-червні. Астрополіттехнолог Влад Росс, чиї прогнози часто збуваються, бачить цього року зміну уряду.

21 грудня відбудеться велике з’єднання планет Сатурну та Юпітеру і з цього часу на Україну чекає розквіт, пік якого припадає на 2025-2026 роки.

З’єднання планет відбуватиметься у знаку Водолія, який відповідає за прогрес та реформи. Нас чекають прориви в інформаційних та космічних технологіях.

Не обійдеться і без глобальних катаклізмів. Цього річ за астропрогнозами вони можуть бути пов’язані насамперед з вогнем .

А от футурологи майбутнє не пророкують. Свої висновки вони надають засновуючись на наукових дослідженнях та світових трендах. І їх прогнози на майбутній рік сміливі як ніколи.

Штучний інтелект стане для людей не розкішшю, а засобом полегшення життя. А от глобальної фінансової кризи, про яку багато говорять, футурологи не бачать.

Святкування китайського Нового року традиційно триватиме 16 днів, закінчиться воно 9 лютого святом величезних фігурних ліхтарів.

Нагадаємо, з наближенням китайського Нового року ігровий ресурс Steam оголосив про знижки на багато товарів.