Через смертельний коронавірус у Китаї українські студенти кидають навчання у КНР та терміново повертаються додому.

Студент із України Іван Усевич, який навчається у китайському університеті міста Ченду, розповів Фактам ICTV, яка ситуація зараз у місті.

– Що в першу чергу скуповують в аптеках? На що дефіцит?

– Насамперед скуповують маски. Їх тільки завозять – і люди відразу скуповують, в аптеках їх парктично немає. Також у дефіциті всі препарати, які підтримують імунітет і противірусні.

– Як захищаються люди?

– Миють руки, ходять в масках, не плюються на вулицях, а в Китаї це нормально. Справляти природні потреби на вулиці також нормально. Від цього просять поки що утриматися. Бажано взагалі не виходити на вулицю.

– Що категорично не можна купувати та які заборони на їжу?

– Не можна їсти м’ясо, рибні продукти, а якщо вживати – ретельно все просмажувати, проварювати. Ми чули, що їсти овочі та банани також не можна.

– Як працює громадський транспорт?

– Транспорт працює майже в штатному режимі. Це стосується метро, ​​на автобусах ми практично не їздимо. Деякі таксисти працюють без масок, а деякі – в “скафандрах” , вони мають і антисептики та все, що хочеш.

– Яка ситуація на вулицях?

– Людей майже немає, музика ніде не грає, їжу ніхто не готує.

– Що кажуть місцеві?

Є мовний бар’єр, але люди, з якими ми спілкуємося, кажуть, що, якщо є можливість – їдьте. Вчителі, посилаючись на інформацію, яка до них доходить з офіційних джерел, продовжують канікули в університеті на невизначений термін і також кажуть їхати.

– Чи виникли проблеми з купівлею квитків в Україну?

Проблем практично не виникло, так як ми своєчасно схаменулися і зараз купуємо квитки.

Водночас в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін заявив, що з наступного тижня Україна припиняє пряме авіасполучення з Китаєм через ризик поширення коронавірусу.