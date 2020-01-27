Катастрофа MH17: щонайменше один підозрюваний братиме участь в суді

Юридична фірма представлятиме відповідачів в суді у справі про катастрофу лайнера MH17.
Це означає, що щонайменше один підозрюваний візьме участь в судовому процесі і, можливо, зможе дати свідчення у справі.
Однак на даний момент Окружний суд Гааги не може назвати точну кількість підозрюваних, яких представлятиме юридична фірма, та їхні імена.
Читайте: Перший канал визнав помилковим сюжет про винищувач ЗСУ, “збив” рейс MH17
Всю інформацію про підозрюваних та юридичну фірму нададуть лише після початку публічних слухань у справі.
Наразі відомо про чотирьох фігурантів справи катастрофи MH17:
- Ігор Гіркін (Стрєлков) – “міністр оборони” “ДНР” у 2014 році;
- Сергій Дубинський – генерал-майор армії РФ;
- Олег Пулатов – керівник другого відділу “ГРУ ДНР”;
- Леонід Харченко – керівник одного з підрозділів “ГРУ ДНР”.
Нагадаємо, суд має розпочати розгляд справи про катастрофу MH17 над Донбасом 9 березня 2020 року.
Джерело: Окружний суд Гааги