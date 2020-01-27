PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Катастрофа MH17: щонайменше один підозрюваний братиме участь в суді

Юридична фірма представлятиме відповідачів в суді у справі про катастрофу лайнера MH17.

Це означає, що щонайменше один підозрюваний візьме участь в судовому процесі і, можливо, зможе дати свідчення у справі.

Однак на даний момент Окружний суд Гааги не може назвати точну кількість підозрюваних, яких представлятиме юридична фірма, та їхні імена.

Читайте: Перший канал визнав помилковим сюжет про винищувач ЗСУ, “збив” рейс MH17

Всю інформацію про підозрюваних та юридичну фірму нададуть лише після початку публічних слухань у справі.

Наразі відомо про чотирьох фігурантів справи катастрофи MH17:

  • Ігор Гіркін (Стрєлков) – “міністр оборони” “ДНР” у 2014 році;
  • Сергій Дубинський – генерал-майор армії РФ;
  • Олег Пулатов – керівник другого відділу “ГРУ ДНР”;
  • Леонід Харченко – керівник одного з підрозділів “ГРУ ДНР”.

Нагадаємо, суд має розпочати розгляд справи про катастрофу MH17 над Донбасом 9 березня 2020 року.

Джерело: Окружний суд Гааги

Фото: Getty Images

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка