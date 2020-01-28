Коронавірус в Китаї: перше місто ввело воєнний стан

Через розповсюдження нового типу коронавірусу Китаєм в деяких містах країни вдаються до рішучих дій для того, аби зупинити епідемію.

Так, влада китайського міста Тяньцзінь ввела воєнний стан для того, аби контролювати розповсюдження хвороби.

Завдяки цьому кроку близько 500 медичних бригад тепер підпорядковуватимуться військовому управлінню міста.

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У Тяньцзіні проживають близько 15 млн людей. Він став першим китайським містом, яке ввело воєнний стан через епідемію коронавірусу.

Тяньцзінь розташований на південному сході країни. Приблизно у 120 км від Пекіна.

Наразі від пневмонії, яку викликає новий тип коронавірусу, загинули вже 107 людей. Кількість інфікованих зросла до 4,5 тис. людей.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує відмовитися від евакуації іноземних громадян з Китаю через епідемію коронавірусу.

Джерело: Global Times