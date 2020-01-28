“Помилкова” точка зору – Пєсков про заяви Зеленського щодо Другої світової

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає, що заяви президента України Володимира Зеленського щодо початку Другої світової війни ображають пам’ять тих, хто воював проти фашизму.

Під час офіційного візиту до Польщі Зеленський заявив, що змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни.

– Ми категорично не згодні з цією заявою. У цій заяві президент України солідаризується з вкрай помилковою, на наше переконання, точкою зору польського керівництва, – сказав Пєсков.

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Він вважає, що така точка зору є “помилковою”, а також ображає пам’ять дідів десятків мільйонів росіян і громадян країн СНД, які воювали у Другій світовій.

До слова, під час візиту до Польщі Володимир Зеленський взяв участь у заходах до 75-ї річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.