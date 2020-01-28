У Болгарії на мілину сіло українське судно, рух Дунаєм заблоковано

На півночі Болгарії українське судно сіло на мілину, заблокувавши рух кораблів через річку Дунай.

– Судноплавство через річку Дунай було заблоковано на півночі Болгарії у вівторок після того, як українське судно сіло на мілину через низький рівень води, – йдеться у повідомленні Морського агентства Болгарії.

Поки український корабель намагалися витягти, у районі міста Белене застрягли ще 15 суден.

Інформації про те, які вантажі перевозять кораблі, поки що немає.

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Уряд Болгарії заявив, що капітана українського судна оштрафують за недотримання обмеження глибини.

До слова, 23 листопада неподалік від берегів Малайзії морська поліція затримала судно, на борту якого знаходилися українці.

Джерело: MarineLink