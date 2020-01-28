У Греції двох росіян засудили до 395 років позбавлення волі

У Греції суд міста Каламата засудив двох громадян Росії до 395 років ув’язнення і штрафу в розмірі €6 млн.

Їх визнали винними у незаконному перевезенні біженців і мігрантів.

За інформацією посольства, у Греції почастішали випадки затримання російських моряків за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів. Відповідно до законодавства країни, за першого мігранта перевізники засуджуються до 15 років ув’язнення, а за кожного наступного – до 7,5.

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Російське дипломатичне представництво зазначає, що законодавство Греції щодо перевезення нелегальних мігрантів суворе, тому рекомендує громадянам бути обережними в пошуку роботи за кордоном.

Крім того, можливості посольства і консульств у подібних ситуаціях є досить обмеженими.

Раніше Факти ICTV писали, що у Греції затонув човен з мігрантами, в результаті чого 12 людей загинули.