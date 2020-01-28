Популярний стендап-комік Олексій Щербаков дав велике інтерв’ю Юрію Дудю.

Він розповів, як йому вдалося стати успішним за такий короткий відрізок часу і скільки заробляє за один концерт.

– Я займаюся стендапом на телебаченні – це моя основна діяльності і основна моя любов. Звичайно, було б прикольно прокинутися крутим хлопцем саме завдяки стендапу на ТНТ. Але стало більше популярності завдяки Youtube.

За словами Щербакова, люди зараз просто перестали дивитися телевізор і перейшли на Youtube.

– Якби всі ці люди з таким же завзяттям дивилися цю ж програму на телевізорі, вони б вже давним-давно прийняли мене смішним. І не лише мене.

Також стендап-комік розповів, що зараз, одразу як відкривається продаж квитків, їх майже відразу всі розкуповують. Однак, з приходом популярності, ціни на квитки не подорожчали.

– Наприклад, за концерт у Нижньовартовську я беру 350 тис. рублів.

Далі Олексій Щербаков описав реакцію глядачів на жарти про президента Росії Володимира Путіна під час своїх виступів.

За його словами, велика частина відвідувачів його концертів добре ставиться до Путіна. Він дізнався про це, розповідаючи зі сцени жарт про президента.

– Я написав жарт політичний про Путіна, за який мені ніхто нічого не зробить. Прикрий жарт про Путіна, у ТБ можу сказати, і ніхто мені нічого не зробить.

Крім цього Щербаков розповів, як ставитися до тем інтиму і що думає про оральний секс.

– Я дуже люблю свою дружину, звичайно я за оральний секс.

Нагадаємо, 6 березня у Москві (Росія) побили маму і брата журналіста і блогера Юрія Дудя.