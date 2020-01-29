Комітет ПАРЄ відмовився від санкцій проти російської делегації

Регламентний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив рішення про те, що делегація Росії може продовжити роботу без санкцій.

Таким чином, ухваливши відповідне рішення, було закрито розгляд скарги, яку ініціювала латвійська депутат Марія Голубева та яку підтримали депутати від України та інших держав.

Регламентний комітет повідомив, що розглянув скаргу за двома підставами. Але, на його думку, їх недостатньо для запровадження обмежень проти російських депутатів у ПАРЄ.

Скарга була розглянута за підставами того, що:

до російської делегації входять депутати, обрані у багатомандатному округу з урахуванням голосів у анексованому Криму;

до російської делегації увійшли сенатори, що підтримали анексію Криму в 2014 році, через що перебувають під міжнародними санкціями.

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Згідно з регламентом ПАРЄ, якщо комітет відхиляє оскарження за процедурними підставами, то воно вважається автоматично схваленим асамблеєю. Проте рішення комітету повинні оголосити під час засідання ПАРЄ.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила рішення про те, що українська делегація відновить роботу в ПАРЄ.