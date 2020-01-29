Коронавірус з Китаю може бути біологічною зброєю – The Washington Times

Коронавірус 2019 nCoV міг просочитися з лабораторії Wuhan Institute of Virology, який знаходиться в місті Ухань.

Відповідно до гіпотези американського видання The Washington Times, в інституті велася робота, пов’язана з секретною програмою розроблення біологічної зброї, частиною якої міг бути новий коронавірус.

У своїй теорії видання посилається на ізраїльського аналітика з біологічних воєн Дені Шохама.

Також в The Washington Times звернули увагу на те, що інститут в Ухані єдиний, який може працювати зі смертельними вірусами.

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У Китаї заперечують наявність біологічної зброї, проте в доповіді Державного департаменту за 2019 рік йшлося про підозри щодо його таємного розроблення.

Експерти також сумніваються, що джерелом поширення хвороби став ринок в Ухані, адже в деяких випадках люди не мали стосунку до нього.

До слова, кількість хворих на новий тип коронавірусу зросла до 6 тис. людей.