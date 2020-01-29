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Факти / Світ

Ляпас століття – Палестина про мирний план Трампа

Президент Палестини Махмуд Аббас, а також багато палестинських організацій та громадських діячів негативно сприйняли план президента США Дональда Трампа щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході.

Під час виступу перед журналістами Аббас назвав американський план ляпасом століття.

– Я говорю Трампу і Нетаньяху: Єрусалим не продається, наші права не продаються і не є предметом торгу, а ваша угода, ваша змова не пройде, – заявив президент Палестини.

Читайте: Євросоюз і ООН прокоментували мирний план Трампа

Багато користувачів соціальних мереж також виступили проти плану Трампа, заявивши, що Палестина не продається.

Також у мережі можна побачити повідомлення про те, що президент США не повинен вирішувати долю палестинців і про те, що глава Сполучених Штатів “порушив міжнародне право”.

Нагадаємо, 28 січня Білий дім опублікував план врегулювання ситуації на Близькому Сході, який назвали Угодою століття.

Джерело: Aljazeera

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