Росія спрощує отримання громадянства для українців та білорусів

Керівник головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова повідомила, що тепер мешканці України та Білорусі зможуть отримати російське громадянство без співбесіди на знання мови.

Також відомство планує спростити можливість отримання російського громадянства для жителів Молдавії та Казахстану.

– Це наші сусіди, і число жителів цих держав, які бажають придбати російське громадянство, стає дедалі більше, – вважає вона.

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Законопроект про скасування екзамену зараз перебуває в Держдумі, він уже розглянутий у двох читаннях.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський спростив отримання громадянства України для іноземців.

Джерело: Настоящее время