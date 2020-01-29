Світові авіакомпанії почали скасовувати авіарейси у Китай

Провідні світові авіакомпанії почали скасовувати рейси в аеропорти Китаю у зв’язку з поширенням нового типу коронавірусу країною.
Уже відомо про те, що польоти до Китаю призупиняють:
- United Airlines (США);
- British Airways (Велика Британія);
- Air Seoul (Південна Корея);
- AisAsia (Малайзія);
- Scoot (Сінгапур);
- Lion Air (Індонезія).
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Вибірково призупинити авіарейси в Китай вирішили тайванський China Airlines і канадський Air Canada.
Кількість рейсів за китайським напрямком також знизили Finnair, Cathay Pacific і Jetstar Asia.
Німецький авіаперевізник Lufthansa наразі не збирається скасовувати рейси в Китай, проте визнає, що їхня популярність істотно знизилася останнім часом.
До слова, авіакомпанія МАУ здійснить два рейси з китайського міста Саньї для евакуації українців з країни.
Джерело: The Bell