Світові авіакомпанії почали скасовувати авіарейси у Китай

Провідні світові авіакомпанії почали скасовувати рейси в аеропорти Китаю у зв’язку з поширенням нового типу коронавірусу країною.

Уже відомо про те, що польоти до Китаю призупиняють:

United Airlines (США);

British Airways (Велика Британія);

Air Seoul (Південна Корея);

AisAsia (Малайзія);

Scoot (Сінгапур);

Lion Air (Індонезія).

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Вибірково призупинити авіарейси в Китай вирішили тайванський China Airlines і канадський Air Canada.

Кількість рейсів за китайським напрямком також знизили Finnair, Cathay Pacific і Jetstar Asia.

Німецький авіаперевізник Lufthansa наразі не збирається скасовувати рейси в Китай, проте визнає, що їхня популярність істотно знизилася останнім часом.

До слова, авіакомпанія МАУ здійснить два рейси з китайського міста Саньї для евакуації українців з країни.

Джерело: The Bell