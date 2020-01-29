У Гонконзі створили вакцину проти коронавірусу nCoV

Експерт з інфекційних захворювань професор Юен Квок-Юнг заявив, що вченим Гонконгу вже вдалося розробити вакцину проти коронавірусу 2019-nCoV.

Проте перед тим, як застосовувати її на людях, потрібно провести тести на тваринах.

За його словами, тестування препарату на тваринах займе близько кількох місяців, а на людях – близько року.

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Квок-Юнг додав, що його команда почала працювати над розробленням вакцини незадовго після того, як було зареєстровано перші випадки захворювання.

Новий препарат є модифікованою версією вакцини від грипу, до якої додали частину поверхневого антигену коронавірусу.

Це означає, що вона може протистояти як новому типу коронавірусу, так і вірусам грипу.

Якщо вакцина успішно пройде тестування, то її зможуть використати для того, щоб побороти епідемію коронавірусу 2019-nCoV.

До слова, в Україні не підтвердилася жодна з чотирьох підозр на захворювання коронавірусом з Китаю.

Джерело: South China Morning Post