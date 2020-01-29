У заблокованих через коронавірус містах Китаю перебуває 51 українець

Станом на 29 січня в китайській провінції Хубей, де спостерігається спалах коронавірусу, перебуває 51 громадянин України, з них 49 – в Ухані.

Одна людина перебуває в місті Сян’ян і ще одна – в міському повіті Чжунсянь міста Цзінмень. Наразі з усіма підтримується контакт.

За інформацією дипломатичного відомства України, кількість громадян, які звернулися до консульського відділу із заявою про прийняття на тимчасовий консульський облік, становить 93 людини.

Згідно із законодавством, прийняття українських громадян на консульський облік здійснюється на добровільній основі за винятком дітей, усиновлених іноземцями або громадянами України, які постійно проживають за кордоном.

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У посольстві також додали, що найбільша кількість українців, які проживають в межах консульського округу посольства України в КНР і стоять на консульському обліку, перебуває в Пекіні.

Раніше Факти ICTV писали, що авіакомпанія МАУ збирається здійснити два рейси для евакуації українських туристів з Китаю в зв’язку з епідемією коронавірусу.

Джерело: Ракурс