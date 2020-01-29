Євросоюз і ООН прокоментували мирний план Трампа

Євросоюз має намір переглянути і оцінити пропозицію президента США Дональда Трампа щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Він підкреслив, що вирішення палестино-ізраїльського конфлікту можливе лише в рамках концепції двох держав з урахуванням легітимних вимог палестинців і ізраїльтян, а також всіх важливих резолюцій ООН і міжнародно узгоджених аспектів.

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В ООН також стримано відреагували на ідею президента США. Представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша зазначив, що організація дотримується позиції, виробленої роками в резолюціях Ради безпеки і Генасамблеї ООН.

Згідно з ними, створення двох держав — ізраїльської і палестинської – має бути здійснене на підставі кордонів 1967 року.