Євросоюз і ООН прокоментували мирний план Трампа

Євросоюз має намір переглянути і оцінити пропозицію президента США Дональда Трампа щодо врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.
Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
Він підкреслив, що вирішення палестино-ізраїльського конфлікту можливе лише в рамках концепції двох держав з урахуванням легітимних вимог палестинців і ізраїльтян, а також всіх важливих резолюцій ООН і міжнародно узгоджених аспектів.
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В ООН також стримано відреагували на ідею президента США. Представник генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша зазначив, що організація дотримується позиції, виробленої роками в резолюціях Ради безпеки і Генасамблеї ООН.
Згідно з ними, створення двох держав — ізраїльської і палестинської – має бути здійснене на підставі кордонів 1967 року.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп опублікував карту нових кордонів Ізраїлю та Палестини, які сформуються унаслідок втілення “угоди століття” щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході.