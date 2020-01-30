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Американська телеведуча назвала ансамбль Вірського “російськими хлопцями”

Американська телеведуча Еллен Дедженерес розмістила в Instagram відео виступу українського Національного ансамблю імені Павла Вірського.

Однак зробила вона це з російської сторінки, підписавши відео:

– Лише подивіться на цих російських хлопців.

 

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#repost @lookatthisrussian ・・・

Допис, поширений Ellen DeGeneres (@theellenshow)

На таку помилку відразу відреагували самі учасники ансамблю. Танцівники опублікували сторіс, в якому наголосили, що вони з України.

– З позитивного: Еллен Дедженерес запостила ансамбль Вірського. З негативного: з російської сторінки. Дуже шкода, що такі ситуації трапляються і досі… Але дуже круто, що нас можуть побачити 82 мільйони, які підписані на сторінку шоу Еллен Дедженерес.

Пропонуємо всім сходити за посиланням і написати, що ми з України, – написали учасники ансамблю Вірського.

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На помилку телеведучої також відреагували в Посольстві України у США.

– Шановна Еллен, відео, яке ви опублікували на IG, – знаменитий танець Гопак, який є українським, а не російським.

Будьмо чесними, росіяни ніколи не можуть танцювати так. Наш Ансамбль Вірського (у цьому відео) може довести це у вашій студії.

Раніше Флавіо Інсінна в ефірі інтелектуального шоу заявив, що “Друга назва України – мала Росія”.

Фото: Dreamstime

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