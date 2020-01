Американська телеведуча назвала ансамбль Вірського “російськими хлопцями”

Американська телеведуча Еллен Дедженерес розмістила в Instagram відео виступу українського Національного ансамблю імені Павла Вірського.

Однак зробила вона це з російської сторінки, підписавши відео:

На таку помилку відразу відреагували самі учасники ансамблю. Танцівники опублікували сторіс, в якому наголосили, що вони з України.

На помилку телеведучої також відреагували в Посольстві України у США.

Ukrainians are big fans of @TheEllenShow.

Dear Ellen, video you posted on IG is famous “Gopak” dance, which is UKRAINIAN🇺🇦, not Russian https://t.co/jQkWdW3zvn

Let’s be honest, Russians can never dance like that😆

Our Virsky Ensemble (in that video) can prove it in your studio. pic.twitter.com/ImBMM8lDgX

— UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) January 29, 2020