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Факти / Світ

Кількість хворих на новий коронавірус зросла до майже 8 тис.

У Китаї в результаті захворювання новим типом коронавірусу загинули вже 170 осіб, всього підтверджено 7 771 тис. випадків зараження.

Загальна кількість хворих на коронавірус 2019 nCoV у світі майже досягла позначки в 8 тис. людей.

Також у Тибеті вперше був зафіксований випадок зараження зазначеною хворобою, через що тепер вона охоплює всі регіони Китаю.

Раніше в Тибеті не фіксували випадків захворювання пневмонією, яку викликає новий тип коронавірусу.

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За добу кількість встановлених випадків захворювання збільшилася на 1 737, а смертей від коронавірусу – на 38.

В інших країнах Азії зафіксували 71 випадок зараження коронавірусом 2019 nCoV, вісім в Європі і стільки ж в Північній Америці. П’ять хворих знаходяться в Австралії, ще п’ять – в інших регіонах світу.

До слова, Канада веде підготовку до евакуації своїх громадян з Китаю, де спостерігається поширення коронавірусу.

Джерело: South China Morning Post

Фото: Dreamstime

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