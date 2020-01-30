Коронавірус у Китаї: таксист вигнав з авто чоловіка з Ухані

У Китаї в провінції Хенань таксист вигнав з авто чоловіка після того, як той зізнався, що приїхав з Ухані – епіцентру спалаху коронавірусу.
В авто сів чоловік і почав кашляти, водій запитав, звідки він, пасажир сказав, що з провінції Хебей.
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Однак таксист не повірив чоловікові, сказавши, що акцент не притаманний цьому регіону.
Пасажир зізнався, що приїхав з Ухані та йому терміново потрібно в лікарню.
Після цього водій почав вимагати, щоб той негайно вийшов з машини
Раніше Факти ICTV писали, що в Китаї ввели кримінальну відповідальність за відмову лікуватися від коронавірусу.
Джерело: Worldwidelightning
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