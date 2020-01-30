П’ятий випадок зараження коронавірусом 2019 nCoV підтвердили у Франції

Міністр охорони здоров’я Франції Аньєз Бузін повідомила, що коронавірус 2019 nCoV підтвердився у дочки 80-річного китайця, якого госпіталізували 28 сiчня.

Стан її тяжкий, жінка перебуває у реанімації лікарні в Парижі.

І це вже п’ятий випадок захворювання коронавірусом 2019 nCoV у Франції.

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У Китаї через коронавірус загинули вже 170 осіб, всього підтверджено 7 771 тис. випадків зараження.

Загальна кількість хворих у світі майже сягнула позначки 8 тис. осіб.

До слова, у провінції Хубей та місті Ухань, звідки поширився новий коронавірус, перебуває 51 українець. Компанія МАУ виконає рейси до цієї країни, щоб забрати пасажирів.