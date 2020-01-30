Посилення неонацизму: Росія назвала зрадою заяву Зеленського про Другу світову

Слова президента України Володимира Зеленського щодо провини СРСР у початку Другої світової у Росії назвали “відвертою зрадою”.

Зокрема, речник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що навіть побачила в Україні посилення неонацизму:

– В останні роки після “перевороту на Майдані”, посилення неонацизму в Україні стало очевидною проблемою для всього міжнародного співтовариства. Подібні заяви переходять всі межі в принципі. Вони є відвертою зрадою історії свого ж народу. Вигадувати рівну відповідальність вбивці і жертви злочинно і аморально, – повідомила вона під час брифінгу.

Вона також додала, що президенту України не варто прирівнювати роль СРСР з Третім Рейхом.

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До слова, таку бурхливу реакцію у росіян викликав виступ президента України Володимира Зеленського під час візиту до Польщі з нагоди 75-й річниці визволення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау.

У своєму виступі він заявив, що змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни.