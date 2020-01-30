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Факти / Світ

Стало відомо, скільки українців перебуває в місті Ухань

У провінції Хубей та місті Ухань, звідки поширився новий коронавірус 2019-nCoV, перебуває 51 українець.

Про це повідомило посольство України в Китаї у відповідь на запит журналістів.

– Станом на 29 січня 2020 року посольством встановлено та підтримується контакт з 51 громадянином України, котрі перебувають у провінції Хубей (49 осіб – в Ухані, одна особа – у місті Сян’ян та ще одна – у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень, – зазначають у посольстві.

Читайте: У Китаї туристичні компанії повністю припиняють організацію турів

Раніше ми писали, що компанія МАУ через коронавірус у Китаї виконає рейси до цієї країни, щоб забрати пасажирів.

Джерело: Ракурс

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