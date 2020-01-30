Стало відомо, скільки українців перебуває в місті Ухань

У провінції Хубей та місті Ухань, звідки поширився новий коронавірус 2019-nCoV, перебуває 51 українець.
Про це повідомило посольство України в Китаї у відповідь на запит журналістів.
– Станом на 29 січня 2020 року посольством встановлено та підтримується контакт з 51 громадянином України, котрі перебувають у провінції Хубей (49 осіб – в Ухані, одна особа – у місті Сян’ян та ще одна – у міському повіті Чжунсян міста Цзінмень, – зазначають у посольстві.
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Джерело: Ракурс
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