У Бермудському трикутнику знайшли судно, що зникло 95 років тому

Неподалік узбережжя Сент-Огастін (штат Флорида, США) група морських археологів разом із підводними дослідниками виявили залишки затонулого корабля.

29 листопада 1925 року корабель Cotopaxi відправився із Чарльстона (Південна Кароліна) до Гавани (Куба) під командуванням капітана В. Дж. Мейєра.

На судні знаходився вантаж із вугіллям, а також команда з 32 чоловік. Корабель зник безвісти 31 грудня.

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Дослідники Майкл Барнетт і Гай Уолтерс об’єдналися для того, аби відшукати таємничий корабель.

– Уолтерс досліджував архів компанії-страховика корабля. Там віднайшлися цікаві суднові записи. Виявляється, 1 грудня 1925 року корабель відправляв бездротові сигнали про допомогу, – розповідають автори відкриття.

Біля узбережжя Сент-Огастін не вперше знаходять уламки невідомого судна. 35 років тому дослідники в честь цього прозвали місцевість Ведмежою катастрофою.

Однак після отримання нової інформації та порівняння уламків суден, вчені встановили – це справді залишки корабля Cotopaxi.

Американський телеканал Science Channel вже розпочав зйомки фільму про це відкриття.

Також вдалось відшукати Дугласа Майєрса – внука капітана зниклого судна.

– Майєрс молодший був здивований та дуже вдячний за те, що команда вчених нарешті знайшла корабель його дідуся, – поділились науковці.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, як миттєво і без сигналу SOS в Охотському морі затонуло судно.

Джерело: FoxNews