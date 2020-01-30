У Китаї ввели кримінальну відповідальність за відмову лікуватися від коронавірусу

У китайській провінції Хубей посилили покарання для громадян, які відмовляються лікуватися від коронавірусу.

У заяві Департаменту громадської безпеки Хубея сказано, що особи, які навмисно розповсюджують вірус, відмовляються від лікування або карантину, а також наносять шкоду медичному персоналу, є загрозою громадській безпеці і підлягають кримінальній відповідальності.

– Забороняється будь-якій організації або приватній особі з будь-якої причини порушувати порядок роботи медичних установ, ставити під загрозу особисту безпеку медичного персоналу і завдавати шкоди власності медустанов, – йдеться в повідомленні.

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Крім того, у Пекіні заборонили проводити прощальні церемонії через коронавірус.