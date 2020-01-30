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У Пекіні заборонили проводити прощальні церемонії через коронавірус

Влада Пекіна через коронавірус тимчасово заборонили проводити прощальні церемонії. За даними похоронних бюро, на них збиралися від декількох десятків людей до ста.

Також скасовано реєстрацію шлюбів, запланованих на 2.02.2020.

Це дуже популярна дата в Китаї, тому що поєднання цих цифр, які в китайській мові співзвучні з фразою Я люблю тебе, люблю тебе, зустрічається раз на тисячу років.

Читайте: Кількість хворих на новий коронавірусів зросла до майже 8 тис.

До слова, Канада веде підготовку до евакуації своїх громадян з Китаю, де спостерігається поширення коронавірусу.

Джерело: РИА Новости

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