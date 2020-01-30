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Факти / Світ

В Індії виявили першого хворого на коронавірус

В Індії зареєстрували перший випадок зараження коронавірусом 2019-nCoV, спалах якого стався в Китаї.

Вірус був виявлений у індійського студента з південного штату Керала, який навчався в університеті міста Ухань.

Нагадаємо, наразі кількість померлих від коронавірусу в Китаї зросла до 170. Китайські органи охорони здоров’я заявили, що станом на 29 січня в країні було 7 711 підтверджених випадків зараження.

Раніше видання BNO News опублікувало карту, яка дозволяє відслідковувати поширення нового типу коронавірусу під назвою 2019 nCoV.

Джерело: Сіньхуа

Фото: Dreamstime

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