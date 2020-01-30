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Факти / Світ

В італійському порту через коронавірус застряг корабель з тисячами пасажирів

В італійському порту через китайський коронавірус застряг круїзний корабель.

Зараз судно Costa Crociere з 6 тис. пасажирів знаходиться в порту Сівітавеккіа.

Корабель затримали після того, як у пари китайців з Гонконгу виявили симптоми схожі на коронавірус.

Читайте: Скільки триває інкубаційний період китайського коронавірусу

Вони поскаржилися на високу температуру і проблеми з диханням.

Решта не можуть покинути судно, поки перевіряються аналізи пари.

Раніше Факти ICTV писали, що таксист вигнав з авто чоловіка з Уханя.

Джерело: The Guardian

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