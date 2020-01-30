ВООЗ назвала коронавірус НС міжнародного значення і закликала країни готуватися

Всесвітня організація охорони здоров’я назвала коронавірус надзвичайною ситуацією міжнародного значення і закликала всі країни готуватися до протидії йому.

Наразі у Китаї вже зафіксовано 7 736 хворих, у важкому стані перебувають 1 370 людей. 170 людей померли, ще у 12 167 людей підозрюють захворювання.

За межами Китаю вже підтверджено 82 випадки захворювання у 18 країнах.

Зокрема, організація просить забезпечити швидке та відкрите передавання всієї інформації про спалах вірусу. Крім того, всі країни повинні виділити ресурси для його виявлення та запобігання, а також для порятунку хворих.

Для протидії приватні і державні науково-дослідні установи повинні терміново прискорити скоординовану розробку вакцин, діагностику та терапію.

ВООЗ назвала коронавірус НС міжнародного значення by Віта Гірко on Scribd

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ВООЗ також заявляє, що наразі зусилля спрямовані на обмеження подальшого розповсюдження вірусу в інших країнах.

Але все ж вони стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу.

Крім того, ВООЗ рекомендувала присвоїти коронавірусу тимчасову назву 2019 nCoV.

Раніше Факти ICTV писали скільки триває інкубаційний період китайського коронавірусу.

Джерело: ВООЗ