Ґрету Тунберґ вдруге номінували на Нобелівську премію

Шведську кліматичну активістку Ґрету Тунберґ та рух Fridays for Future 31 січня номінували на Нобелівську премію миру 2020.
З такою ініціативою виступили шведські депутати Єнс Холм та Хокан Свеннелінг.
– Ґрета Тунберґ – кліматичний активіст, головна причина, чому вона заслуговує на Нобелівську премію миру, полягає у тому, що, попри її юний вік, вона наполегливо працювала над тим, щоб змусити політиків звернути увагу на кліматичну кризу, – йдеться у заяві законодавців.
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Вони вважають, що кліматична криза може призвести до нових конфліктів і воєн.
За словами депутатів, навіть ініціативи щодо зменшення викидів та дотримання положень Паризької угоди – це акти миру.
До слова, Ґрета Тунберґ заявила, що зареєструє своє ім’я як товарний знак, а також назву руху Fridays For Future.