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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Італія оголосила надзвичайний стан через коронавірус

31 січня уряд Італії оголосив про введення надзвичайного стану, щоб не втрачати час на боротьбу із коронавірусом.

У найкоротші терміни будуть розроблені додаткові запобіжники його розповсюдження.

Відомо, що за день до цього Італія зареєструвала перший випадок інфекції: носіями виявилась пара туристів із Китаю.

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Надзвичайний стан в Італії часто оголошують під час таких катаклізмів, як шторми або землетруси.

Це прискорює збір коштів та інших ресурсів для подолання лиха.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, як в Італії туристів добу тримали на лайнері через перевірку на коронавірус.

Джерело: BrusellsTimes

Фото: Dreamstime

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