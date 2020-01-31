Італія оголосила надзвичайний стан через коронавірус

31 січня уряд Італії оголосив про введення надзвичайного стану, щоб не втрачати час на боротьбу із коронавірусом.
У найкоротші терміни будуть розроблені додаткові запобіжники його розповсюдження.
Відомо, що за день до цього Італія зареєструвала перший випадок інфекції: носіями виявилась пара туристів із Китаю.
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Надзвичайний стан в Італії часто оголошують під час таких катаклізмів, як шторми або землетруси.
Це прискорює збір коштів та інших ресурсів для подолання лиха.
Раніше Факти ICTV розповідали про те, як в Італії туристів добу тримали на лайнері через перевірку на коронавірус.
Джерело: BrusellsTimes
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