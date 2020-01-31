Коронавірус дістався до Італії – зафіксували перші два випадки

В Італії виявили перші два випадки захворювання на китайський коронавірус.

Захворювання знайшли у туристів, які приїхали 23 січня в Мілан з Китаю. Уточнюється, що вони родом з Уханю, в якому і спалахнула епідемія.

Туристи знаходилися в Римі, коли відчули себе погано та були госпіталізовані співробітниками швидкої допомоги.

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Після цього міністр охорони здоров’я Італії Роберто Сперанца віддав розпорядження про припинення авіасполучення з Китаєм.

– Ми перша країна ЄС, яка ухвалила такий запобіжний засіб, – заявив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, 28 січня в.о. гендиректора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін заявив, що Україна призупиняє авіасполучення з Китаєм через спалах коронавірусу.

Джерело: Corriere TV