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Факти / Світ

Майже 10 тисяч: кількість хворих на коронавірус перевищила показник SARS-2003

Кількість людей, заражених новим коронавірусом у всьому світі вже перевищила кількість заражень унаслідок епідемії SARS у 2003 році.

– Кількість випадків зараження коронавірусом в усьому світі перевершила кількість заражень унаслідок епідемії SARS, що поширилася на понад два десятки країн у 2003 році, – йдеться у повідомленні BBC.

Під час спалаху епідемії у 2003 році було зареєстровано близько 8 100 випадків захворювання на вірус SARS – важкий гострий респіраторний синдром.

Натомість наразі підтверджено вже майже 10 000 випадків нового коронавірусу. Найбільше випадків зафіксовано в Китаї.

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Понад 100 випадків було вже зареєстровано за межами Китаю, у 22 країнах.

Нагадаємо, 30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я на екстренному засіданні визнала спалах нового коронавірусу nCoV в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Джерело: BBC

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