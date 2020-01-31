Пасажири з круїзного лайнера Costa Smeralda, яким не дозволяли зійти на берег в італійському порту Чивітавекк’я через підозри на зараження двох осіб гостроінфекційним коронавірусом nCoV, почали залишати судно.

Це дозволили зробити після того, як двом пасажирам провели необхідні аналізи, які дали негативний результат на коронавірус. З’ясувалося, що жінка з Китаю відчула підвищення температури, оскільки заразилися безпечним видом грипом.

З міркувань безпеки стан здоров’я перевірили і в її чоловіка.

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Круїзний лайнер, на борту якого перебували близько 6 тис. пасажирів, а також екіпаж, були заблоковані в порту міста Чивітавекк’я з раннього ранку четверга.

Пасажири повинні були зійти з лайнера ще о 07.00 за місцевим часом, однак цього не сталося через те, що у пасажирки з Китаю піднялася температура.

Також Факти ICTV писали, що виробник тест-систем на новий тип коронавірусу вже проводить фінальний етап їх перевірки. Україна замовила чотири тест-системи.

Джерело: La Repubblica