Смертельний коронавірус: Facebook оголосив боротьбу з фейками

Компанія Facebook оголосила боротьбу з дезінформацією, пов’язаною з коронавірусом.
Глава охорони здоров’я Facebook Кан-Сін Цзінь повідомив, що глобальна мережа переглядає вміст та розвінчує помилкові твердження, що поширюються щодо коронавірусу.
– Якщо інформація оцінюється як помилкова, ми обмежуємо її поширення у Facebook та Instagram і показуємо людям точну інформацію, – сказав Кан-Сін Цзінь.
Також видалятиметься контент з теоріями змови та помилковими твердженнями.
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Крім того, Facebook обмежить або заблокує хештеги, які люди використовують для обміну дезінформацією про коронавірус в Instagram.
Раніше Факти ICTV писали, що ВООЗ визнала спалах коронавірусу nCoV міжнародною надзвичайною ситуацією.
Джерело: Forbes