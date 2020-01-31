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Факти / Світ

Смертельний коронавірус: Facebook оголосив боротьбу з фейками

Компанія Facebook оголосила боротьбу з дезінформацією, пов’язаною з коронавірусом.

Глава охорони здоров’я Facebook Кан-Сін Цзінь повідомив, що глобальна мережа переглядає вміст та розвінчує помилкові твердження, що поширюються щодо коронавірусу.

– Якщо інформація оцінюється як помилкова, ми обмежуємо її поширення у Facebook та Instagram і показуємо людям точну інформацію, – сказав Кан-Сін Цзінь.

Також видалятиметься контент з теоріями змови та помилковими твердженнями.

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Крім того, Facebook обмежить або заблокує хештеги, які люди використовують для обміну дезінформацією про коронавірус в Instagram.

Раніше Факти ICTV писали, що ВООЗ визнала спалах коронавірусу nCoV міжнародною надзвичайною ситуацією.

Джерело: Forbes

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