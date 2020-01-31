У Росії виявили два випадки зараження коронавірусом

У Росії зафіксували два перші випадки зараження вірусною інфекцією, викликаною новим типом коронавірусу nCoV.

Два перші випадки коронавірусу виявлені в Забайкальському краї і Тюменській області РФ, обидва хворих – громадяни Китаю.

На китайському острові Хайнань близько 2665 росіян, всіх повернуть у Росію, карантин оголошено для людей з ознаками захворювання або температурою.

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Стан двох хворих стабільний, без клінічних проявів та температури.

За минулу добу, 30 січня, число жертв коронавірусу 2019 nCoV збільшилося до 213 осіб, 204 з них загинули в епіцентрі епідемії, провінції Хубей. Число тих, що заразилися досягло 9 356 людей.

Раніше Факти ICTV писали скільки триває інкубаційний період китайського коронавірусу.