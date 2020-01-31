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Факти / Світ

У Великій Британії підтвердили два випадки захворювання на коронавірус

Представник МОЗ Великої Британії Кріс Вітті підтвердив два перші випадки захворювання коронавірусом.

– Ми можемо підтвердити, що в Англії у двох пацієнтів, які є членами однієї сім’ї, підтверджений коронавірус, – сказав представник відомства.

Він додав, що МОЗ країни готове до боротьби з поширенням вірусу.

Зараз влада встановлює осіб, які могли контактувати із зараженими.

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За минулу добу, 30 січня, число жертв коронавірусу 2019 nCoV збільшилося до 213 осіб, 204 з них загинули в епіцентрі епідемії, провінції Хубей. Число тих, що заразилися досягло 9 356 людей.

Раніше Факти ICTV писали скільки триває інкубаційний період китайського коронавірусу.

Джерело: ВВС Україна

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