Коронавірусом заразилися майже 12 тис. осіб, загинули 259

За останню добу кількість хворих на пневмонію через китайський коронавірус зросла на дві тисячі осіб – до 11 821.
В інших країнах – 124. Жертва епідемії стали 259 осіб.
У Китаї з лікарень виписали 243 пацієнта, у яких діагностували вірусну інфекцію.
Кількість людей, заражених новим коронавірусом у всьому світі вже перевищила кількість заражень унаслідок епідемії SARS у 2003 році.
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Уряд України готує план евакуації своїх громадян з Китаю і заходи щодо недопущення коронавірусу.
Нагадаємо, 30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я на екстренному засіданні визнала спалах нового коронавірусу nCoV в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення.
Джерело: CGTN
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