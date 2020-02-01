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Факти / Світ

Коронавірусом заразилися майже 12 тис. осіб, загинули 259

За останню добу кількість хворих на пневмонію через китайський коронавірус зросла на дві тисячі осіб – до 11 821.

В інших країнах – 124. Жертва епідемії стали 259 осіб.

У Китаї з лікарень виписали 243 пацієнта, у яких діагностували вірусну інфекцію.

Кількість людей, заражених новим коронавірусом у всьому світі вже перевищила кількість заражень унаслідок епідемії SARS у 2003 році.

Читайте: Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

Уряд України готує план евакуації своїх громадян з Китаю і заходи щодо недопущення коронавірусу.

Нагадаємо, 30 січня Всесвітня організація охорони здоров’я на екстренному засіданні визнала спалах нового коронавірусу nCoV в Китаї надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

Джерело: CGTN

Фото: Dreamstime

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